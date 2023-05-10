Тренер вратарей «Зенита»: среди наших голкиперов очень хорошая конкуренция, они молодцы

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков высказался о голкиперах петербуржского клуба.
«Что касается вратарей нашей команды… Я очень рад за Михаила Кержакова. Он проводит чистый, стабильный сезон без грубых ошибок.
Васютин и Одоевский — тоже молодцы. Они усердно работают, поддерживают друг друга. У нас очень хорошая конкуренция», — приводит слова Бирюкова «РБ Спорт».
В текущем сезоне чемпионата России «Зенит» пропустил 15 голов в 26 матчах. Это лучший показатель среди всех команд.
Михаил Кержаков пропустил 14 мячей в 22 встречах, а Даниил Одоевский — один гол в четырёх матчах.
В Кубке России Кержаков провёл три игры, в которых пропустил один мяч. Ещё один матч в данном соревновании на счету Александра Васютина, который не сумел спасти «Зенит» от двух голов в противостоянии с московским «Динамо».
- 10 мая 2023
-
21:05
-
21:02
-
20:55
-
20:50
-
20:50
-
20:48
-
20:30
-
20:29
-
20:28
-
20:20
-
20:16
-
20:03
-
19:59
-
19:53
-
19:44
-
19:39
-
19:35
-
19:33
-
19:32
-
19:28
-
19:24
-
19:16
-
19:13
-
19:13
-
19:03
-
19:00
-
18:58
-
18:53
-
18:46
-
18:44
-
18:30
-
18:28
-
18:26
-
18:20
-
18:12