Тренер вратарей «Зенита»: среди наших голкиперов очень хорошая конкуренция, они молодцы

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков высказался о голкиперах петербуржского клуба.

«Что касается вратарей нашей команды… Я очень рад за Михаила Кержакова. Он проводит чистый, стабильный сезон без грубых ошибок.

Васютин и Одоевский — тоже молодцы. Они усердно работают, поддерживают друг друга. У нас очень хорошая конкуренция», — приводит слова Бирюкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне чемпионата России «Зенит» пропустил 15 голов в 26 матчах. Это лучший показатель среди всех команд.

Михаил Кержаков пропустил 14 мячей в 22 встречах, а Даниил Одоевский — один гол в четырёх матчах.

В Кубке России Кержаков провёл три игры, в которых пропустил один мяч. Ещё один матч в данном соревновании на счету Александра Васютина, который не сумел спасти «Зенит» от двух голов в противостоянии с московским «Динамо».