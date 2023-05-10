Кто выиграет Лигу чемпионов?

«Чемпионат» предлагает поучаствовать в опросе о том, кто станет победителем Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Напомним, в полуфинальную стадию Лиги чемпионов вышли мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и два итальянских клуба, «Милан» и «Интер».

В первом полуфинальном матче, который состоялся во вторник, 9 мая, в Мадриде, «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью со счётом 1:1. На гол нападающего «сливочных» Винисиуса точным ударом ответил полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне. Ответная игра состоится 17 мая в Манчестере.

Сегодня, 10 мая, первый матч 1/2 финала проведут «Милан» и «Интер». Ответная встреча запланирована на 16 мая.

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА состоится 10 июня 2023 года на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.