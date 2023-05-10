Месси – об уходе Бускетса из «Барсы»: спасибо за то, что ты делал на поле. Обнимаю тебя

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси обратился к полузащитнику «Барселоны» Серхио Бускетсу, который в среду, 10 мая, объявил о своём уходе из каталонского клуба.

«На поле ты всегда выступал под пятым номером, но на самом деле как игрок и как человек ты на все десять. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего во время нового этапа карьеры.

Спасибо за то, что ты делал на поле и вне его. У нас было много как хороших, так и сложных моментов. Они останутся навсегда! Обнимаю тебя», — написал Месси в соцсетях.

Месси и Бускетс вместе выступали за «Барселону» на протяжении 13 лет (с 2008 по 2021 год). В текущем сезоне на счету испанского хавбека 39 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами.

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Бускетс является воспитанником сине-гранатовых. Он дебютировал за «Барсу» в 2008 году, когда команду возглавлял Хосеп Гвардиола. В составе «блауграны» полузащитник выиграл восемь титулов чемпиона Испании, три Лиги чемпионов, а также семь Кубков страны.