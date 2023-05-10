Непомнящий: Семак в разных условиях умел находить возможность управлять командой

Бывший футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака ввиду изменений в составе команды, происходивших в течение пяти лет под руководством этого наставника.

«Семак в «Зените» прошёл несколько этапов. Начиналось с того, что он использовал то, что ему досталось. Он грамотно распоряжался составом, который у него был. Потом к нему пришли Дзюба с Азмуном, они играли серьёзные роли в команде. Трудность в том, как вписать обоих футболистов в систему команды и использовать их на поле.

Затем ушли аргентинцы, вместо них пришли бразильцы, их надо было объединить и внушить им свою идею, плюс управлять ими, когда не всё получалось. Плюс был уход Дзюбы. Семаку удавалось справиться со всем. Сергей Богданович в разных условиях умел находить возможность управлять командой и мотивировать её. Его роль очень важна в клубе. Где-то я прочитал, что Семака команда сделала, это абсолютно не так», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

Напомним, во время работы предыдущего главного тренера «Зенита», Роберто Манчини, в сезоне-2017/2018 к команде присоединились сразу несколько аргентинских игроков, в их числе — защитник Эмануэль Маммана, полузащитники Матиас Краневиттер и Леандро Паредес, нападающие Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси; игроки покинули команду в разное время. Летом 2019 года в команде появился бразилец Малком, а через два года — его соотечественник Клаудиньо.

Сердар Азмун выступал за «Зенит» с зимы 2019 года по зиму 2022 года, Артём Дзюба — с лета 2015 года по зиму 2018 года и затем вновь с лета 2018 года по лето 2022 года.