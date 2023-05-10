Вратарь «Ахмата» Шелия: с Fan ID на всех стадионах мало людей. «Лужники» — вообще печально
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Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия прокомментировал низкую посещаемость стадионов после введения паспорта болельщика.
«Не сказать, что матч с «Торпедо» был лёгким, но ребята воспользовались моментами и забили. Игра была сделана уже в первом тайме.
Не грустно ли видеть такую посещаемость на стадионе, который когда-то принимал чемпионат мира? Да, это печально. Сейчас с Fan ID так получается, что на всех стадионах мало людей, но то, что творится на стадионе «Лужники» — вообще печально», — сказал Шелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
В матче 26-го тура РПЛ «Ахмат» встречался с московским «Торпедо» в «Лужниках». Грозненцы одержали крупную победу со счётом 5:1. На матче присутствовало меньше тысячи зрителей.
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