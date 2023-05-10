«Марсель» выразил недовольство большим количеством судейских ошибок

Спустя несколько дней после поражения в матче 34-го тура французской Лиги 1 с «Лансом» (1:2) пресс-служба «Марселя» опубликовала официальный пресс-релиз, пожаловавшись на «большое количество судейских решений, принятых против клуба в сезоне-2022/2023», а также на несправедливо составленный календарь турнира.

«Марсель» всегда стремится поддерживать очень конструктивный подход по отношению к руководству лиги и всем командам во французском футболе. Тем не менее, «Марсель» теперь вынужден реагировать, поскольку клуб сталкивается с большим количеством спорных решений, которые уже оказали серьёзное влияние на ход сезона.

Во-первых, «Марсель» сожалеет о несправедливом отношении, связанном с отсутствием единообразия в применении правил использования VAR. В то время как решение позволить Алексису Санчесу играть после контакта с защитником «Ланса» (34-й тур) VAR признал явной ошибкой, чёткое попадание шипами игрока «Монако» в ногу Колашинацу в штрафной площади не было зафиксировано (20-й тур). Другие судейские решения также были крайне неблагоприятны для «Марселя», повлияв, например, на окончательный результат матчей с «ПСЖ» (11-й тур, рука в штрафной) или «Страсбургом» (27-й тур, удаление Леонардо Балерди).

Во-вторых, «Марсель» отмечает вопиющие нестыковки в разработке спортивных календарей на сезон-2022/2023. «Марселю» неоднократно приходилось играть матчи в пятницу после возобновления чемпионата после международной паузы в сентябре и марте, несмотря на большое количество игроков, задействованных в своих сборных. «Марсель» также пострадал от финала Кубка Франции, проведённого в середине очередного тура чемпионата (33-й тур). Решающие матчи конца сезона в Лиге 1 проводились всего через три дня после финала, и одна из команд-участниц финала играла в значительной степени изменённом составе.

Наконец, «Марсель» удивлён некоторыми решениями дисциплинарного комитета лиги. После применения пиротехнических средств группами наших болельщиков была закрыта одна из трибун стадиона «Велодром», но в сопоставимом контексте такая же мера не применялась к «Лансу» в прошлую субботу.

Принимая во внимание влияние этих решений, «Марсель» просит большего уважения к клубу и большей последовательности в принятии решений в будущем, чтобы гарантировать честность соревнований, предполагая, что этот фундаментальный принцип ещё сохранён», – приводит текст релиза пресс-служба «Марселя».

Напомним, «Марсель» занимает третье место в таблице Лиги 1, набрав 70 очков в 34 матчах.