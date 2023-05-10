Пиоли объяснил отсутствие Леау в заявке на игру с «Интером»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал отсутствие нападающего команды Рафаэла Леау в списке футболистов, которые сыграют с «Интером» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Он не успел восстановиться. Наши попытки не сработали — он всё ещё чувствует боль и не может играть, поэтому мы будем полагаться в атаке на других игроков. Если сыграем как сплочённый коллектив, проявим характер, то сможем вести игру наилучшим образом.

Накануне я плотно общался с игроками, напоминая им об определённых тактических ситуациях, которые будут очень важны. С нетерпением и энтузиазмом жду матча. Нам нужно проявить мужество и настоящую страсть, но также важно сохранить голову ясной, так как это может иметь решающее значение. Не будем забывать, что все вопросы будут сняты только после 180 минут игрового времени, хотя мы, естественно, хотим получить преимущество перед ответной игрой», — сказал Пиоли в интервью Amazon Prime Italia.

Напомним, Леау получил мышечную травму бедра в матче итальянской Серии А с «Лацио» (2:0) в прошлую субботу, 6 мая. Игрок сборной Португалии утром в среду, 10 мая, присутствовал на тренировочной базе и прошёл фитнес-тест, но не поехал с командой на стадион.