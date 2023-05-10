Почеттино намерен сохранить Маунта в «Челси», так как видит в нём ключевого игрока

Основной кандидат на пост главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино видит в полузащитнике Мэйсоне Маунте ключевого игрока и хочет сохранить его в клубе, сообщает Daily Mail.
По информации источника, аргентинского специалиста привлекают игровые качества 24-летнего воспитанника лондонского клуба. Он видит в Маунте системообразующего футболиста, который сможет воплотить в жизнь все тактические задумки.
Сообщается, что боссы «Челси» могут прислушаться к Почеттино и приложить максимум усилий для сохранения полузащитника, на которого уже долгое время претендует «Ливерпуль».
В текущем сезоне на счету Маунта 35 матчей в составе «аристократов» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.
Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.
Ранее сообщалось, что Почеттино – фаворит на пост главного тренера «Челси». Также СМИ писали об интересе к Маунту со стороны «Ливерпуля».
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