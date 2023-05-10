Владимир Гранат: если «Спартак» не попадёт в тройку, это можно будет назвать провалом

Бывший защитник сборной России, московских «Спартака», «Динамо» и ряда других клубов Владимир Гранат поделился впечатлениями от проводимого красно-белыми сезона РПЛ и предположил, как сложится для команды концовка чемпионата.
«Наверное, если «Спартак» не попадёт в тройку, это можно будет назвать провалом. Осенью они действительно играли в классный футбол, боролись с «Зенитом» за лидерство в чемпионате. Но весной произошёл неожиданный спад, который спутал красно-белым все карты. Петербуржцы в очередной раз показали своё мастерство и лидерские качества. Они абсолютно заслуженно стали чемпионами России в пятый раз подряд.
Будет ли в итоге «Спартак» в тройке? Тяжело сказать, всякое может случиться. Впереди ещё четыре тура и дерби с ЦСКА. Думаю, матч с армейцами всё и решит», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 10 мая 2023
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