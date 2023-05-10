Кавазашвили: жаль, что такой талантливый игрок, как Бакаев, не нашёл место в «Зените»

Советский футболист Анзор Кавазашвили прокомментировал отсутствие большого количества игровой практики у полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Зелимхана Бакаева.
«Когда Бакаев перешёл в «Зенит», я обрадовался, потому что в «Спартаке» его мало ставили или постоянно меняли. Он умеет играть, агрессивный, творчески хорошо играет. Я думал, что в команде из Санкт-Петербурга Зелимхан попал в свою стихию, где играют в атакующий футбол, забивают голы, бьют издалека, до конца идут в обводки. Все качества у него есть. К сожалению, места в составе питерской команды для него не нашлось из-за перебора иностранных футболистов. Очень жаль, что из-за отсутствия игровой практики он потерял себя.
Если он вернётся в «Спартак», я возражать не буду. Но если он не захочет вернуться, будет обижен, то может найти себе хорошую команду в РПЛ и играть в стартовом составе. Мне очень жаль, что такой талантливый игрок не нашёл себе место в «Зените». В состав красно-белых он может вернуться, только если сам будет обращаться, и руководство решиться пригласить его», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.
Напомним, Бакаев перешёл в «Зенит» из «Спартака» летом 2022 года на правах свободного агента. В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл за сине-бело-голубых 26 матчей, забив три мяча и отдав две голевые передачи. Контракт Бакаева с «Зенитом» подписан до конца июня 2025 года.
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