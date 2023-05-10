The Independent: «Арсенал» и Сака близки к продлению контракта

«Арсенал» в ближайшее время продлит контракт со своим вингером Букайо Сака, сообщает The Independent.

По информации источника, лондонский клуб и игрок уже практически достигли договорённости о подписании нового соглашения.

Сообщается, что руководство «канониров» надеется объявить о подписании нового контракта с 21-летним футболистом как можно скорее.

Сака выступает за «Арсенал» на протяжении пяти лет (с 2018 года). В текущем сезоне на его счету 45 матчей за «канониров» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами.

Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.