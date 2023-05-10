Непомнящий: по игре ЦСКА больше всех достойны второго места в РПЛ

Бывший футбольный тренер Валерий Непомнящий рассказал, чего ждёт от московского ЦСКА в концовке сезона Российской Премьер-Лиги.

«Да, у ЦСКА, наверное, самый сложный календарь среди всех претендентов на второе место в РПЛ. Нужно идти от игры к игре. У армейцев сейчас идёт, «Ростов» чуть сбавил темп, а от «Спартака» всего можно ожидать — они могут с блеском выиграть любую игру и так же проиграть.

У меня с прогнозами плохо, никогда ничего не угадываю. Но для меня приоритетнее ЦСКА в борьбе за серебряные медали, потому что я им ближе или они мне. По игре армейцы тоже больше всех достойны второго места в РПЛ. Несмотря на все их проблемы с составом. Когда ЦСКА в оптимальном составе, им по зубам все команды. Можно сказать, что это заслуга Федотова», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

Напомним, Непомнящий в 2012-2014 годах занимал пост советника президента ЦСКА по спортивным вопросам.

В заключительных матчах сезона чемпионата России красно-синим предстоят встречи с «Торпедо», «Спартаком», «Краснодаром» и «Ростовом». После 26-го тура команда с 51 очком занимает второе место, на один балл опережая «Ростов» и на два — «Спартак». Также ЦСКА сыграет в Суперфинале Кубка России.