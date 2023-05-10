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Милан — Интер. Прямая трансляция
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«Милан» — «Интер»: Беннасер получил травму и покинул поле

«Милан» — «Интер»: Беннасер получил травму и покинул поле
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В эти минуты на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане проходит первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Милан» и «Интер». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая началась в 22:00 мск.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч
10 мая 2023, среда. 22:00 МСК
Милан
Милан, Италия
1-й тайм
0 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Джеко – 8'   0:2 Мхитарян – 11'

На 18-й минуте Стефано Пиоли был вынужден провести замену: получившего травму Исмаэля Беннасера заменил Жуниор Мессьяс.

Ранее на 8-й минуте матча счёт открыл Эдин Джеко, замкнувший подачу от углового в исполнении Хакана Чалханоглу. Спустя три минуты Генрих Мхитарян удвоил преимущество гостей, точным ударом из пределов штрафной площадки реализовав контрвыпад «Интера».

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 16 мая. Вчера, 9 мая, в другой паре полуфинала «Реал» (Мадрид) и «Манчестер Сити» сыграли вничью — 1:1.

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