«Манчестер Сити» откажет «Астон Вилле» в трансфере Филлипса

«Манчестер Сити» планирует отклонить предложение «Астон Виллы» по полузащитнику своей команды Калвину Филлипсу, сообщает Football Insider.
По информации источника, бирмингемский клуб заинтересован в подписании 27-летнего хавбека «горожан». Главный тренер команды Унаи Эмери обозначил Филлипса как приоритетную цель для усиления центра поля в предстоящее трансферное окно.
Несмотря на это, футболист сборной Англии стремится остаться в «Сити» и бороться за место в составе. Боссы «горожан» тоже не спешат расставаться со своим хавбеком.
В текущем сезоне на счету Филлипса 17 матчей за «Ман Сити» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Это его первый год на «Этихаде» после перехода из «Лидса» летом 2022 года.
Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Филлипсу со стороны «Ньюкасла».
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