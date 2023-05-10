Неймар, Модрич, Иньеста и Роберто отреагировали на уход Бускетса из «Барселоны»

Сегодня, 11 мая, испанская «Барселона» объявила, что капитан команды Серхио Бускетс покинет сине-гранатовых по окончании сезона. Его бывшие одноклубники Неймар и Андрес Иньеста, футболист мадридского «Реала» Лука Модрич и игрок нынешнего состава «Барселоны» Серхи Роберто отреагировали на уход 34-летнего Бускетса в своих социальных сетях.
«Спасибо за всё, Буси. Было приятно разделить с тобой прекрасные моменты. Ты действительно великолепен. Я желаю тебе всего наилучшего на твоём новом этапе. Обнимаю тебя», — написал Неймар.
«Поздравляем тебя с карьерой в «Барсе», друг, легенда и отражение нашего клуба! Свирепый! Для меня большая честь разделить столько моментов вместе! Желаю всего наилучшего в будущем», — написал Иньеста.
«Буси, спасибо тебе за всё, что ты сделал для клуба своей жизни! Мы все бесконечно благодарны тебе. Лучшую «Барсу» не представить без тебя на поле. Лучший игрок в мире на своей позиции. Ты был ключом к тому, чтобы всё работало, делая лёгким всё трудное. Но больше всего я запомню тебя как друга. Нам тебя будет очень не хватать!», — написал Серхи Роберто.
«Один из лучших полузащитников, против которых я когда-либо играл. Это было приятно», — написал Модрич.
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