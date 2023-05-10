«Милан» — «Интер»: арбитр отменил пенальти после просмотра повторов

В эти минуты на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане проходит первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Милан» и «Интер». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая началась в 22:00 мск.
На 31-й минуте арбитр матча Хесус Хиль Мансано отменил пенальти в ворота «Милана» после проверки VAR. Изначально одиннадцатиметровый удар был назначен за фол Симона Кьера на Лаутаро Мартинесе.
Ранее, на восьмой минуте матча счёт открыл Эдин Джеко, замкнувший подачу с углового в исполнении Хакана Чалханоглу. Спустя три минуты Генрих Мхитарян удвоил преимущество гостей, точным ударом из пределов штрафной площадки реализовав контрвыпад «Интера».
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 16 мая. Вчера, 9 мая, в другой паре полуфинала «Реал» (Мадрид) и «Манчестер Сити» сыграли вничью — 1:1.
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