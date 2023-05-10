Эммануэль Пети прокомментировал заявление «Марселя» о судейских ошибках

Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети дал комментарий по поводу публикации пресс-службой «Марселя» пресс-релиза, в котором провансальский клуб критикует работу арбитров.

«Если это просто способ оказать давление на судей в концовке сезона, то это выстрел в неизвестность, потому что «Марсель» никого не обманет таким образом. Что касается матча с «Лансом», то я думаю, что повод немного надуманный. Там была отмена гола, поэтому я понимаю разочарование «Марселя» по этому поводу. Но я не понимаю факт использования примеров, которые имели место в течение всего сезона, чтобы оказать давление на судейский цех в конце сезона.

Если бы мы предоставили слово всем небольшим клубам, возможно, им было бы что сказать — и побольше, чем «Марселю». В Премьер-лиге «Брайтон», впервые в своей истории оказавшийся у ворот Европы, трижды получал извинения от арбитражной комиссии после принятия спорных решений. Они выпускали пресс-релизы в знак протеста против сговора в пользу грандов?» – цитирует Пети RMC.