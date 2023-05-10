«Зенит» объявил о проведении церемонии награждения в субботу, 13 мая

Санкт-петербургский «Зенит» объявил официальную дату проведения церемонии награждения чемпионов Российской Премьер-Лиги. Мероприятие состоится в субботу, 13 мая.

«Подтверждаем официально: церемония награждения чемпионов РПЛ пройдёт в субботу.

В программе — золотые медали и чемпионский Кубок, яркое шоу «Путь до той звезды» и многочисленные сюрпризы (о которых ещё расскажем)!» – сообщает пресс-служба «Зенита».

Напомним, «Зенит» досрочно оформил титул чемпиона России, в матче 26-го тура РПЛ переиграв «Спартак» (3:2) на своём поле 7 мая. Лидер турнира, набрав 64 очка в 26 матчах, стал недосягаем для всех преследователей.

В субботу, 13 мая, команда Сергея Семака сыграет с «Краснодаром» в матче 27-го тура на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.