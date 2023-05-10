У женской «Барселоны» прервалась 62-матчевая победная серия в чемпионате Испании

Сегодня, 10 мая, состоялся матч 28-го тура женского чемпионата Испании с участием «Барселоны» и «Севильи». Встреча прошла на домашнем стадионе красно-белых и завершилась вничью — 1:1. Не сумев переиграть андалусийскую команду, «Барселона» прервала свою 62-матчевую победную серию в испанской Примере, сообщает Mundo Deportivo.

В прошедшем матче у сине-гранатовых были проблемы с составом. Многие футболистки основного состава не смогли принять участие в игре из-за травм. За «Барселону» отличилась Ана Црногорчевич, за «Севилью» — Кристина Мартин-Прието.

После 28 туров чемпионата Испании «Барселона» лидирует в турнире с огромным отрывом — у сине-гранатовых 114 очков, у занимающего второе место мадридского «Реала» — 76 очков.

Напомним, этим летом состоится женский чемпионат мира по футболу. Турнир, который пройдет с 20 июля по 20 августа, пройдёт в Австралии и Новой Зеландии.