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Балахнин: в игре с «Зенитом» на «Спартак» повлиял ляп Селихова, а не судейство

Балахнин: в игре с «Зенитом» на «Спартак» повлиял ляп Селихова, а не судейство
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин подвёл итоги матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:2).

«Спартак выглядел достойно и оказал питерцам сопротивление. Но в любом случае «Зенит» сильнее и смотрелся поинтереснее. Играл с запасом, не на максимуме своих возможностей.

Насчёт судейства… Конечно, шероховатости бывают, но в этой игре таких ошибок, которые повлияли бы на её ход, не было. Единственная ошибка, которая повлияла, – это ляп Селихова. «Спартаку» после этого ляпа пришлось заново настраиваться. А судья играть не мешал.

В конце матча даже появилась надежда на ничью, когда гости сравняли счёт, но футболисты допустили много ошибок, когда пропустили третий мяч», – приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

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