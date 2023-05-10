Балахнин: в игре с «Зенитом» на «Спартак» повлиял ляп Селихова, а не судейство
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин подвёл итоги матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:2).
«Спартак выглядел достойно и оказал питерцам сопротивление. Но в любом случае «Зенит» сильнее и смотрелся поинтереснее. Играл с запасом, не на максимуме своих возможностей.
Насчёт судейства… Конечно, шероховатости бывают, но в этой игре таких ошибок, которые повлияли бы на её ход, не было. Единственная ошибка, которая повлияла, – это ляп Селихова. «Спартаку» после этого ляпа пришлось заново настраиваться. А судья играть не мешал.
В конце матча даже появилась надежда на ничью, когда гости сравняли счёт, но футболисты допустили много ошибок, когда пропустили третий мяч», – приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».
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