Балахнин – о «Динамо»: меня разочаровывает игра команды Йокановича

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о неудачах московского «Динамо».

«Разочаровывает ли меня команда Славиши Йокановича? Безусловно. Даже эта вымученная победа с явным аутсайдером [с «Химками» со счётом 1:0 в игре 26-го тура РПЛ] ещё раз подтверждает, что «Динамо» находится не в лучшем состоянии. Команда хороша, если не опускается ниже своей планки. А «Динамо» играет ниже своих возможностей. Это видно.

Однако я думаю, что команда может расцвести, как и «Локомотив», если её немного поправить и усилить. Динамовцы могут стать даже сильнее железнодорожников», – приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

После зимней паузы бело-голубые провели девять матчей в чемпионате России, в которых проиграли четырежды (одна ничья и четыре победы). Также команда вылетела из Кубка, проиграв в серии пенальти «Акрону».