Непомнящий: «Динамо» страдает, что-то не так в руководстве. «Спартак» тоже сотрясает

Бывший футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о руководстве московских «Динамо» и «Спартака».

«Футбольный клуб – это действующая управляемая структура. То же московское «Динамо», которое должно стать флагманом российского футбола, страдает и страдает. Что-то не так в руководстве. «Спартак» тоже постоянно что-то сотрясает. Подводные и надводные течения там, видимо, есть. Но всё равно это команда, которая может составить конкуренцию», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, после 26 сыгранных туров чемпионата России «Динамо» занимает седьмое место (42 очка), а «Спартак» — четвёртое (49 очков). Главный тренер бело-голубых — Славиша Йоканович, красно-белых — Гильермо Абаскаль.