«Интер» установил собственный рекорд по сухим матчам в Лиге чемпионов

«Интер», переиграв «Милан» со счётом 2:0 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, провёл седьмой сухой матч в нынешнем розыгрыше турнира. Это рекорд для «нерадзурри» за сезон участия в Лиге чемпионов (в том числе, в Кубке европейских чемпионов, до переименования турнира), сообщает Opta Sports.
Ранее дважды всухую миланцами на групповом этапе была обыграна чешская «Виктория» Пльзень (2:0, 4:0), также в группе была одержана минимальная победа в матче с «Барселоной» (1:0). В 1/8 финала турнира «Интер» не пропустил ни одного мяча от «Порту» (1:0, 0:0) и переиграл в первом четвертьфинальном матче «Бенфику» (2:0).
Ответный матч «Интера» и «Милана» состоится 16 мая и начнётся в 22:00 мск. В первом матче другого полуфинала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» не выявили победителя — 1:1.
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