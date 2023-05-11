«Интер» впервые в истории обыграл «Милан» в еврокубках

«Интер» впервые в своей истории сумел одолеть «Милан» в еврокубковом матче, до этого были две ничьих и одно поражение, сообщает Opta.

Кроме того, «Интер» выиграл у «Милана» три матча по ходу одного сезона впервые с сезона-1994/1995. В первом круге чемпионата Италии победу одержал «Милан» (3:2), а затем две подряд победы одержал их соперник. Матч за Суперкубок Италии «Интер» выиграл уверенно (3:0), а во втором круге команда Симоне Индзаги победила с минимальным счётом (1:0).

Напомним, несколько минут назад завершился первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Милан» принимал дома «Интер». Финальный свисток арбитра Хесуса Хиля Мансано зафиксировал победу «Интера» со счётом 2:0. Отличились Эдин Джеко и Генрих Мхитарян.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 16 мая. Вчера, 9 мая, в другой паре полуфинала «Реал» (Мадрид) и «Манчестер Сити» сыграли вничью — 1:1.