Отыграется ли «Милан» в ответном матче после 0:2? Опрос

Несколько минут назад завершился первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Милан» принимал дома «Интер» и уступил со счётом 0:2
Команда Симоне Индзаги обеспечила себе комфортное преимущество в два гола уже на старте игры. На восьмой минуте отличился нападающий Эдин Джеко, замкнувший подачу с углового в исполнении Хакана Чалханоглу. Через три минуты полузащитник Генрих Мхитарян удвоил преимущество гостей, точным ударом из пределов штрафной площадки реализовав контрвыпад «Интера».
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос, сумеет ли «Милан» отыграться в ответном матче.
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Интер» сыграет дома с «Миланом», состоится 16 мая.
Вчера, 9 мая, в другой паре полуфинала «Реал» (Мадрид) и «Манчестер Сити» сыграли вничью — 1:1.
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