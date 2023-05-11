Пиоли: «Милан» лучше играл во втором тайме, но не забил

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение в первом полуфинально матче Лиги чемпионов с «Интером» (0:2).

«Милан» было не узнать? Это слишком строгая характеристика. Дело в том, что «Интер» играл лучше в первом тайме и забил два мяча, «Милан» лучше играл во втором тайме и не забил. Так бывает в футболе. «Интер» играл качественнее и эффективнее в первом тайме, а мы допустили слишком много ошибок для такого уровня.

До седьмой минуты «Интер» ни разу даже не зашёл в нашу штрафную, а потом забил после первого же углового. Очевидно, нам следовало быть более сконцентрированными. Мы хотели другого результата, но стоит продолжать верить, потому что один момент может всё изменить в ответном матче.

Мы намеревались быть компактными и агрессивными, но «Интер» был лучше во многих ситуациях 50 на 50, и это помогло им взять игру под контроль. Им также повезло реализовать два первых момента, что усложнило нам задачу на тактическом и психологическом уровнях. Я увидел сильную реакцию со стороны своих ребят, и это то, что мы должны использовать в следующем матче.

У нас были шансы во втором тайме, поэтому, естественно, в ответном матче нам понадобится более агрессивный настрой. Нам нужно поднять планку и сыграть с самого начала приблизительно так, как сегодня во втором тайме. Ребята прекрасно понимают, что это было не то выступление и не тот результат, на который мы расчитывали, они разочарованы, но знают, что у нас есть шанс изменить ситуацию.

Судейство? Я видел много ситуаций 50 на 50, которые оценивались арбитром одинаково.

Леау? Посмотрим. Он был не в том состоянии, чтобы играть сегодня, осталось шесть дней, и мы надеемся, что он будет готов», – цитирует Пиоли Football-italia со ссылкой на Amazon Prime Italia.

Напомним, 10 мая завершился первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Милан» принимал дома «Интер». Финальный свисток арбитра Хесуса Хиля Мансано зафиксировал победу «Интера» со счётом 2:0.