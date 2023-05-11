Скалони: я бы отдал «Золотой мяч» Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, что отдал бы «Золотой мяч» нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси.
«Без сомнения, я бы отдал «Золотой мяч» Месси. Посмотрим, кто его получит, Холанд находится на невероятном уровне, он бьёт все рекорды», — приводит слова Скалони TyC Sports.
Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча».
Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года с возможностью продления ещё на один сезон. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 20 голов и 19 результативных передач.
В 2022 году Месси в составе национальной команды Аргентины выиграл чемпионат мира, обыграв в решающем матче турнира сборную Франции.
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