Скалони: я бы отдал «Золотой мяч» Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, что отдал бы «Золотой мяч» нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси.

«Без сомнения, я бы отдал «Золотой мяч» Месси. Посмотрим, кто его получит, Холанд находится на невероятном уровне, он бьёт все рекорды», — приводит слова Скалони TyC Sports.

Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча».

Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года с возможностью продления ещё на один сезон. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 20 голов и 19 результативных передач.

В 2022 году Месси в составе национальной команды Аргентины выиграл чемпионат мира, обыграв в решающем матче турнира сборную Франции.

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