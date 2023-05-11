«Интер» всухую обыграл «Милан» три раза подряд впервые с 1980 года

«Интер» впервые с 1980 года одержал три подряд победы над «Миланом» с сухим счетом, сообщает ESPN. В среду, 10 мая, «нерадзурри» выиграли у «россонери» (2:0) в гостях в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов — 2022/2023.

В прошлой встрече команд в рамках серии А 5 февраля «Интер» одержал победу над «Миланом» со счётом 1:0. А ещё раньше, 18 января, чёрно-синие победили красно-чёрных в Суперкубке Италии 3:0.

В сезоне – 1979/1980 «Интер» дважды обыграл «Милан» в чемпионате Италии 2:0 и 1:0, а в следующем сезоне в сентябре 1980 года «нерадзурри» выиграли со счётом 1:0 матч в Кубке страны.

Ответный полуфинальный матч между командами в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов пройдёт 16 мая. Встреча начнётся в 22:00 мск