Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пиоли раскритиковал арбитра после поражения «Милана» в матче с «Интером» в Лиге чемпионов

Пиоли раскритиковал арбитра после поражения «Милана» в матче с «Интером» в Лиге чемпионов
Комментарии

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение команды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Интером» (0:2).

«Надо исходить из настроя второго тайма. У нас были шансы вернуть игру в нужное русло. Мы допустили ошибку и нам придётся выступить совершенно иначе, чем сегодня. Для парней прямо сейчас есть разочарование, но также и осознание того, что они перевернут игру во втором матче. Я зол на рефери, у него часто были двойные стандарты», — приводит слова Пиоли Pazzi di Fanta.

Ответный матч между «Интером» и «Миланом» состоится 16 мая в Милане на стадионе «Сан-Сиро», начало – 22:00 мск.

Напомним, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счётом 1:1.

Материалы по теме
Такой «Интер» обязан быть в финале ЛЧ! В каком-то смысле это лучшая команда Италии
Такой «Интер» обязан быть в финале ЛЧ! В каком-то смысле это лучшая команда Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023