Пиоли раскритиковал арбитра после поражения «Милана» в матче с «Интером» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение команды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Интером» (0:2).

«Надо исходить из настроя второго тайма. У нас были шансы вернуть игру в нужное русло. Мы допустили ошибку и нам придётся выступить совершенно иначе, чем сегодня. Для парней прямо сейчас есть разочарование, но также и осознание того, что они перевернут игру во втором матче. Я зол на рефери, у него часто были двойные стандарты», — приводит слова Пиоли Pazzi di Fanta.

Ответный матч между «Интером» и «Миланом» состоится 16 мая в Милане на стадионе «Сан-Сиро», начало – 22:00 мск.

Напомним, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счётом 1:1.