«Интер» впервые победил «Милан» в матчах трёх разных турниров в одном сезоне

Гостевая победа «Интера» над «Миланом» (2:0) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов стала уже третьей для «нерадзурри» в миланском дерби в нынешнем сезоне, сообщает OptaPaolo. Ранее «нерадзурри» выиграли у «россонери» в Суперкубке Италии и одном из матчей чемпионата страны.

Кроме того, «Интер» одержал три победы над «Миланом» в рамках одного сезона в третий раз в истории. Ранее это случалось в сезонах — 1973/1974 (четыре победы) и в сезоне — 1994/1995.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «Интер» — «Милан» пройдёт 16 мая и начнётся в 22:00 по московскому времени. Для соперников это будет уже пятая встреча в сезоне – 2022/2023 и пока «Милан» смог победить только в одном матче в серии А в сентябре.