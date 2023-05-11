Видео всех голов первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Милан» — «Интер»

Вчера, 10 мая, завершился первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором «Милан» принимал «Интер». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане (Италия) и закончилась со счётом 0:2.

На 8-й минуте форвард «нерадзурри» Эдин Джеко открыл счёт с передачи Хакана Чалханоглу.

Гол Джеко:

На 11-й минуте нападающий «Интера» Генрих Мхитарян забил гол с передачи Федерико Димарко.

Гол Мхитаряна:

Ответный матч пройдёт в Милане 16 мая. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В другом полуфинале встречаются «Реал» и «Манчестер Сити».

Ранее «Милан» занял второе место в группе с «Челси», «Ред Буллом» из Зальцбурга и загребским «Динамо», победил в 1/8 финала «Тоттенхэм Хотспур», а в четвертьфинале обыграл «Наполи». «Интер» стал вторым в квартете с «Баварией», «Барселоной» и пльзеньской «Викторией», а затем прошёл «Порту» и «Бенфику».