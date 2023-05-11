Американский инвестиционный фонд заинтересовался покупкой доли акций «ПСЖ»

Американский инвестиционный фонд Arctos Sports Partners проявил интерес к покупке акций в «Пари Сен-Жермен», сообщает RMC Sport. Предполагается, что он будет претендовать на долю в размере от 5 до 15%.

Согласно заявлению президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи стоимость клуба оценивается в 4 млрд евро.

Инвестиционный фонд Arctos Sports Partners имеет акции многих спортивных франшиз. В частности, у него есть доля в клубах НБА «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сакраменто Кингз», а также в Fenway Sports Group – организации, владеющей «Ливерпулем».

Интерес к покупке акций «ПСЖ» проявили также ещё две большие и несколько более мелких инвестиционных групп. Беспокойство многих из них вызывает, что клуб не владеет своим стадионом «Парк де Пренс».

«ПСЖ» в данный полностью принадлежит катарской компании Qatar Sports Investments, владеющей клубом с 2011 года. Она готова продать часть акций клуба, но при этом намерена остаться главным инвестором.