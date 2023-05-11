Американский инвестиционный фонд заинтересовался покупкой доли акций «ПСЖ»

Американский инвестиционный фонд Arctos Sports Partners проявил интерес к покупке акций в «Пари Сен-Жермен», сообщает RMC Sport. Предполагается, что он будет претендовать на долю в размере от 5 до 15%.
Согласно заявлению президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи стоимость клуба оценивается в 4 млрд евро.
Инвестиционный фонд Arctos Sports Partners имеет акции многих спортивных франшиз. В частности, у него есть доля в клубах НБА «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сакраменто Кингз», а также в Fenway Sports Group – организации, владеющей «Ливерпулем».
Интерес к покупке акций «ПСЖ» проявили также ещё две большие и несколько более мелких инвестиционных групп. Беспокойство многих из них вызывает, что клуб не владеет своим стадионом «Парк де Пренс».
«ПСЖ» в данный полностью принадлежит катарской компании Qatar Sports Investments, владеющей клубом с 2011 года. Она готова продать часть акций клуба, но при этом намерена остаться главным инвестором.
- 11 мая 2023
-
04:35
-
04:23
-
04:07
-
04:00
-
03:44
-
03:20
-
03:03
-
02:50
-
02:04
-
01:52
-
01:29
-
01:22
-
01:03
-
00:54
-
00:51
-
00:44
-
00:37
-
00:37
-
00:35
-
00:22
-
00:20
-
00:20
-
00:14
-
00:14
-
00:10
-
00:08
-
00:02
-
00:01
- 10 мая 2023
-
23:56
-
23:54
-
23:46
-
23:45
-
23:35
-
23:30
-
23:22