«Интер» проходил в следующий раунд еврокубков после победы в гостях 18 из 19 раз

«Интер» за всю историю выступлений в еврокубках 19 раз выигрывал в гостях в первой встрече двухматчевого противостояния и в 18 случаях проходил дальше по итогам ответного поединка на своём поле, сообщает официальный сайт УЕФА. При этом в пяти случаях из шести «нерадзурри» попадали в следующий раунд после победы на чужом поле со счётом 2:0.

В среду, 10 мая, «Интер» выиграл в гостях 2:0 у «Милана» в первом матче полуфинальной стадии Лиги чемпионов. Счёт открыл Эдин Джеко на 8-й минуте, а на 11-й Генрих Мхитарян забил второй гол. Ответная встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») 16 мая и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Единственный случай вылета «Интера» из еврокубков после гостевой победы в первом матче имел место в третьем раунде розыгрыша Кубка УЕФА – 1988/1989. Миланцы победили «Баварию» в Мюнхене со счётом 2:0, но дома проиграли немецкой команде со счётом 1:3, дав ей возможность пройти дальше благодаря большему числу мячей, забитых на чужом поле.