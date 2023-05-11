Капелло прокомментировал поражение «Милана» в первом матче с «Интером» в Лиге чемпионов

Известный итальянский тренер Фабио Капелло прокомментировал поражение «Милана» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Интером» (0:2).
«Тренер не может найти контрмеры, это не первое дерби, в котором они так играют. Полузащитники «Интера» всегда были свободны и создавали вдвое больше проблем. Что бы я сказал, если бы был тренером «Милана»? Я бы попросил всех напомнить нам о допущенных ошибках. «Интер» немного расслабился во втором тайме, и впереди еще один матч, но…», — приводит слова Капелло Corriere dello Sport.
Ответный матч между «Интером» и «Миланом» состоится 16 мая в Милане на стадионе «Сан-Сиро», начало – 22:00 мск.
Напомним, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счётом 1:1.
11 звёзд футбола, которые играли в «Интере», а вы могли забыть
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