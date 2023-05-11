Уго Льорис может перейти в клуб из чемпионата Саудовской Аравии
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Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает talkSPORT со ссылкой на The Times.
По данным источника, клуб из Саудовской Аравии сделал выгодное финансовое предложение голкиперу, предложив ему зарплату в размере € 115 тыс.
Льорис выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Льорис принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых пропустил 45 голов и 9 матчей отстоял на ноль.
Отметим, в чемпионате Саудовской Аравии выступает форвард Криштиану Роналду. Также в чемпионат может перебраться нападающий Лионель Месси, полузащитник Серхио Бускетс и защитник Жорди Альба.
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