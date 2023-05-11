Джеко стал седьмым игроком с 20 забитыми мячами после 30 лет в Лиге чемпионов

Нападающий сборной Боснии и Герцоговины и «Интера» Эдин Джеко отметится одним забитым мячом в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Миланом». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «Интера».

Этот гол стал 20-м для Джеко в Лиге чемпионов после того, как ему исполнилось 30 лет. Таким образом, он стал всего седьмым футболистом в истории турнира с таким количеством забитых мячей после 30 лет. Кроме него, в этот редкий список попали Криштиану Роналду, Лионель Месси, Роберт Левандовски, Карим Бензема, Златан Ибрагимович и Дидье Дрогба.

Также Джеко стал одним из самых возрастных бомбардиров на этой стадии турнира. Джеко отличился в возрасте 37 лет и 54 дней. Только Райан Гиггз забивал в плей-офф ЛЧ в более зрелом возрасте – в 2011 году он стал автором гола в возрасте 37 лет и 148 дней, сообщает Opta.