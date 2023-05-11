Жозе Моуриньо о матче против «Байера»: мы будем сражаться изо всех сил

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о настрое команды в преддверии первого матча полуфинала Лиги Европы против «Байера».

«Байер» будет вторым соперником из Лиги чемпионов в этом турнире. Лига Европы — такая, соревнование высочайшего уровня. Здесь есть команды с высоким потенциалом. Но несмотря на все наши проблемы, мы будем сражаться изо всех сил.

Мы сделали домашнюю работу. Все игроки очень хорошо подготовлены. Мы либо проиграем по сумме двух матчей, но выложимся на полную, либо победим и будем праздновать», — приводит слова Моуринью пресс-служба УЕФА.

Первый матч противостояния между «Ромой» и «Байером» состоится сегодня, 11 мая, в 22:00 по мск. Победитель выйдет в финал и встретится либо с «Ювентусом», либо с «Севильей».