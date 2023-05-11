Спинаццола: нам нужно постоянно сохранять концентрацию, чтобы не терять мяч

Крайний защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола рассказал об ожиданиях о предстоящем матче с «Байером».

«Завтра мы сыграем с великолепной командой. Нам нужно постоянно сохранять концентрацию, чтобы не терять мяч. У них пять или шесть очень быстрых и опасных игроков», — приводит слова Спинаццолы пресс-служба УЕФА.

Первый матч полуфинала Лиги Европы между римской и немецкой командой состоится сегодня, 11 мая, в 22:00 по мск. Победитель противостояния встретится в финале турнира либо с «Ювентусом», либо с «Байером». Финал состоится 31 мая 2023 года в Будапеште на «Пушкаш-арене».

30-летний итальянец в этом сезоне сыграл в 36 матчах за «Рому» во всех турнирах, где отметился двумя голами и шестью результативными передачами.