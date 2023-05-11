Градецки про матч против «Ромы»: это высшая точка карьеры лично для меня
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Вратарь «Байера» Лукаш Градецки рассказал о своих чувствах в преддверии матча против «Ромы».
«Мы очень рады, что будем играть в таком матче. Это высшая точка карьеры лично для меня. Не терпится выйти на поле и прочувствовать атмосферу на стадионе. Хотим поскорее забыть пятничное поражение от «Кёльна».
Если кто-нибудь в начале сезона сказал бы мне, что мы дойдем до полуфинала, я бы ни за что не поверил. У нас были неожиданные поражения. Но сейчас мы рады и хотим показать свой класс в завтрашнем матче», — приводит слова Градецки пресс-служба УЕФА.
Первый матч полуфинала Лиги Европы между «Байером» и «Ромой» состоится сегодня, 11 мая, в 22:00 по мск. Победитель противостояния встретится в финале турнира либо с «Ювентусом», либо с «Севильей».
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