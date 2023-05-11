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Капитан «Милана» Калабрия: наш настрой на матч с «Интером» был далёким от идеала

Капитан «Милана» Калабрия: наш настрой на матч с «Интером» был далёким от идеала
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Итальянский защитник и капитан «Милана» Давиде Калабрия высказался о поражении в матче 1/2 финала Лиги чемпионов от «Интера». Матч завершился со счётом 0:2.

«Наш настрой был далёким от идеала. Они показали отменную реализацию. Это и решило исход матча. Проанализируем эту игру. Они сильны, но мы не должны подходить к матчам с таким настроем. В ответной игре нужно отдать все силы и выложиться на сто процентов», – приводит слова Калабрии пресс-служба УЕФА.

«Интер» обеспечил себе комфортное преимущество в два гола уже на старте игры. На восьмой минуте отличился нападающий Эдин Джеко, замкнувший подачу с углового в исполнении Хакана Чалханоглу. Через три минуты полузащитник Генрих Мхитарян удвоил преимущество гостей, точным ударом из пределов штрафной площадки реализовав контрвыпад «Интера».

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