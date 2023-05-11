Защитник «Интера» Бастони: к такому матчу с «Миланом» мы и готовились

Итальянский защитник «Интера» Алессандро Бастони высказался о победе над «Миланом» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Игра завершилась со счётом 2:0.
«Мы рады, потому что понимали, какой это важный матч. Но нельзя терять голову. Через шесть дней нас ждёт ещё один поединок, который будет таким же трудным.
Как раз к такому матчу мы и готовились. Знали, как играет «Милан», но если не считать технику и тактику, было важно проявить решительный настрой на поле. Это было дерби. Но прежде всего, это был полуфинал Лиги чемпионов. Не каждый день участвуешь в таких матчах. Мы хотели хорошо начать, и мы это сделали», – приводит слова Бастони прес-служба «Интера».
«Интер» обеспечил себе комфортное преимущество в два гола уже на старте игры. На восьмой минуте отличился нападающий Эдин Джеко, замкнувший подачу с углового в исполнении Хакана Чалханоглу. Через три минуты полузащитник Генрих Мхитарян удвоил преимущество гостей, точным ударом из пределов штрафной площадки реализовав контрвыпад «Интера».
- 11 мая 2023
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