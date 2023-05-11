Хаби Алонсо поделился впечатлениями от предстоящего матча с «Ромой»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался в преддверии матча 1/2 финала Лиги Европы с «Ромой».

«Мы умеем играть на контратаках. Важно хорошо сыграть как в атаке, так и в обороне. Мы хорошо знаем «Рому». Эта команда тоже любит играть на контратаках. Мы прекрасно это знаем и готовы к этому.

Я с нетерпением жду матча. Нам хочется поскорее выйти на поле. Ждём зажигательной атмосферы. Возможность выйти в финал — большая привилегия», – приводит слова Алонсо пресс-служба УЕФА.

Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви готов выплатить отступные за Хаби Алонсо, ранее сообщил The Mirror.

Как известно, «Тоттенхэм» активно интересуется кандидатурой Алонсо, с помощью которого лондонский клуб хочет полноценно заменить ушедшего ранее в этом сезоне Антонио Конте.