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Хаби Алонсо поделился впечатлениями от предстоящего матча с «Ромой»

Хаби Алонсо поделился впечатлениями от предстоящего матча с «Ромой»
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался в преддверии матча 1/2 финала Лиги Европы с «Ромой».

«Мы умеем играть на контратаках. Важно хорошо сыграть как в атаке, так и в обороне. Мы хорошо знаем «Рому». Эта команда тоже любит играть на контратаках. Мы прекрасно это знаем и готовы к этому.

Я с нетерпением жду матча. Нам хочется поскорее выйти на поле. Ждём зажигательной атмосферы. Возможность выйти в финал — большая привилегия», – приводит слова Алонсо пресс-служба УЕФА.

Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви готов выплатить отступные за Хаби Алонсо, ранее сообщил The Mirror.

Как известно, «Тоттенхэм» активно интересуется кандидатурой Алонсо, с помощью которого лондонский клуб хочет полноценно заменить ушедшего ранее в этом сезоне Антонио Конте.

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