Амброзини считает, что отсутствие Леау повлияло на поражение «Милана» от «Интера»

Бывший полузащитник «Милана» Массимо Амброзини высказался о матче 1/2 финала между «россонери» и «Интером». Игра завершились со счётом 2:0 в пользу «Интера».
«Интер» заслужил победу великолепной интенсивностью игры в первом тайме. Второй тайм оказался более сбалансированным, хотя «Милан» так и не создал значительного количества голевых моментов. Отсутствие Леау ощущалось очень явно. Итоговый результат оставляет красно-чёрным надежду – ещё один гол чёрно-синих наверняка означал бы вылет досрочно», – приводит слова Амброзини Prime Video.
«Интер» обеспечил себе комфортное преимущество в два гола уже на старте игры. На восьмой минуте отличился нападающий Эдин Джеко, замкнувший подачу с углового в исполнении Хакана Чалханоглу. Через три минуты полузащитник Генрих Мхитарян удвоил преимущество гостей, точным ударом из пределов штрафной площадки реализовав контрвыпад «Интера».
- 11 мая 2023
-
09:18
-
09:16
-
09:06
-
08:43
-
08:37
-
08:30
-
07:11
-
07:05
-
06:35
-
06:30
-
06:11
-
06:01
-
05:46
-
05:44
-
05:39
-
05:00
-
04:57
-
04:35
-
04:23
-
04:07
-
04:00
-
03:44
-
03:20
-
03:03
-
02:50
-
02:04
-
01:52
-
01:29
-
01:22
-
01:03
-
00:54
-
00:51
-
00:44
-
00:37
-
00:37