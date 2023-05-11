Амброзини считает, что отсутствие Леау повлияло на поражение «Милана» от «Интера»

Бывший полузащитник «Милана» Массимо Амброзини высказался о матче 1/2 финала между «россонери» и «Интером». Игра завершились со счётом 2:0 в пользу «Интера».

«Интер» заслужил победу великолепной интенсивностью игры в первом тайме. Второй тайм оказался более сбалансированным, хотя «Милан» так и не создал значительного количества голевых моментов. Отсутствие Леау ощущалось очень явно. Итоговый результат оставляет красно-чёрным надежду – ещё один гол чёрно-синих наверняка означал бы вылет досрочно», – приводит слова Амброзини Prime Video.

«Интер» обеспечил себе комфортное преимущество в два гола уже на старте игры. На восьмой минуте отличился нападающий Эдин Джеко, замкнувший подачу с углового в исполнении Хакана Чалханоглу. Через три минуты полузащитник Генрих Мхитарян удвоил преимущество гостей, точным ударом из пределов штрафной площадки реализовав контрвыпад «Интера».