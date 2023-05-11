Форсберг: «Лейпциг» хочет обыграть «Баварию» не для того, чтобы «Боруссия» стала чемпионом

Полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг высказался о предстоящем матче с мюнхенской «Баварией» в 33-м туре чемпионата Германии, заявив, что его команда не собирается побеждать ради того, чтобы помочь дортмундской «Боруссии» выиграть титул.

«Хочу ли я обыграть «Баварию», чтобы сделать «Боруссию» чемпионом? Я хочу обыграть «Баварию», чтобы мы квалифицировались в Лигу Чемпионов. «Боруссия» должна сделать всё сама. Если они смогут, то, значит, заслужили это», — приводит слова Форсберга Sport Bild.

После 31 сыгранного матча «Бавария» лидирует в Бундеслиге с 65 набранными очками. «Боруссия» идёт на втором месте, имея в своём активе на один заработанный балл меньше.

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