Чернов — об ошибке Селихова в матче с «Зенитом»: такие вещи случаются иногда

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов оценил эпизод с ошибкой вратаря красно-белых Александра Селихова в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3).

«Такие вещи случаются иногда. Но я не кричал Селихову отдать мне мяч. Просто показывал, что там свободный игрок стоит на фланге. Наверное, Саша хотел лучший вариант для передачи найти, но, видимо, чуть промедлил. Может быть, поэтому так получилось. Ничего страшного. Мы сразу же все его поддержали. Мы в целом выходили с мыслью играть в футбол. И такая ошибка никак на игру не повлияла.

Я думаю, мы играли лучше «Зенита». Не давали какой-то борьбы, а просто играли лучше. У них по сути было два удара, и они забили три мяча. Вот и всё», — приводит слова Чернова «Известия».

Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» в турнирной таблице расположился на четвёртой строчке, набрав 49 очков.