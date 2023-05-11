Озбилиз: «Спартаку» тяжело даётся игра весной, но уверенность и характер остались

Бывший игрок «Спартака» Араз Озбилиз высказался об ухудшении результатов красно-белых во второй части сезона-2022/2023. Он признал, что московскому клубу тяжело даётся игра весной, однако заявил, что у команды остались уверенность и характер.

«Мне сложно объяснить, с чем связан спад «Спартака» весной. На эти вопросы могут ответить только люди из клуба. Заметил, что каждая игра даётся тяжело, но уверенность и характер остались. Только с внутренней уверенностью и работой можно проложить дорогу вверх.

Да, бывает, что команда Премьер-Лиги может в Кубке проиграть клубу из низшего дивизиона. «Спартак» такой не один, вон «Ливерпуль» тоже проигрывает командам из вторых дивизионов. Конечно, для всех это сюрприз, но таков футбол. «Спартак» может сыграть с «Акроном» десять матчей, один они проиграют, но во всех остальных — одержат победу», — приводит слова Озбилиза Sport24.