Озбилиз: «Спартаку» тяжело даётся игра весной, но уверенность и характер остались

Бывший игрок «Спартака» Араз Озбилиз высказался об ухудшении результатов красно-белых во второй части сезона-2022/2023. Он признал, что московскому клубу тяжело даётся игра весной, однако заявил, что у команды остались уверенность и характер.
«Мне сложно объяснить, с чем связан спад «Спартака» весной. На эти вопросы могут ответить только люди из клуба. Заметил, что каждая игра даётся тяжело, но уверенность и характер остались. Только с внутренней уверенностью и работой можно проложить дорогу вверх.
Да, бывает, что команда Премьер-Лиги может в Кубке проиграть клубу из низшего дивизиона. «Спартак» такой не один, вон «Ливерпуль» тоже проигрывает командам из вторых дивизионов. Конечно, для всех это сюрприз, но таков футбол. «Спартак» может сыграть с «Акроном» десять матчей, один они проиграют, но во всех остальных — одержат победу», — приводит слова Озбилиза Sport24.
- 11 мая 2023
-
10:48
-
10:18
-
10:18
-
10:12
-
10:04
-
10:01
-
09:53
-
09:52
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:18
-
09:16
-
09:06
-
08:43
-
08:37
-
08:30
-
07:11
-
07:05
-
06:35
-
06:30
-
06:11
-
06:01
-
05:46
-
05:44
-
05:39
-
05:00
-
04:57
-
04:35
-
04:23
-
04:07
-
04:00
-
03:44
-
03:20