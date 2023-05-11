«Локомотив» поздравил Юрия Сёмина с днём рождения
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Московский «Локомотив» в своём официальном телеграм-канале поздравил своего бывшего главного тренера Юрия Сёмина с днём рождения. Сегодня, 11 мая, специалисту исполнилось 76 лет.
Всего во главе железнодорожников Сёмин провёл 831 матч, в которых одержал 420 побед, 199 раз сыграл вничью и потерпел 212 поражений. С «Локомотивом» тренер выиграл 12 трофеев, в том числе три титула чемпиона России (2002, 2004 и 2018). Также Сёмин провёл три сезона в «Локомотиве» в качестве игрока.
Последней командой специалиста был «Ростов», который он покинул в сентябре 2021 года. С того момента Сёмин безработный.
Также за свою карьеру Сёмин успел поработать с московским «Динамо», киевским «Динамо», саранской «Мордовией», махачкалинским «Анжи» и другими командами.
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