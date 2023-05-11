Габриэл Мартинелли: я всегда равнялся на Роналду, мне нравился его стиль

Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли заявил, что всегда равнялся на экс-нападающего «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который ныне играет в чемпионате Саудовской Аравии.
«Роналду? Он всегда был тем, на кого я равнялся. Я рос на его игре, мне нравился его стиль.
Когда я впервые приехал в Манчестер, мне было лет 13-14. Точно не помню, но я был очень молод, меня никто не знал. Это был новый опыт для меня, я находился вдали от дома. Сначала мне не нравилось, хотелось быть дома, а мы с папой ходили на просмотры, и мне было страшно. Другая страна, другой язык, который я не знал. Это было очень тяжело для меня.
Может, все эти просмотры помогли мне. Но я точно знаю, что внутри я чувствовал готовность играть за «Арсенал», — приводит слова Мартинелли Record.
- 11 мая 2023
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