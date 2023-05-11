Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Габриэл Мартинелли: я всегда равнялся на Роналду, мне нравился его стиль

Габриэл Мартинелли: я всегда равнялся на Роналду, мне нравился его стиль
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли заявил, что всегда равнялся на экс-нападающего «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который ныне играет в чемпионате Саудовской Аравии.

«Роналду? Он всегда был тем, на кого я равнялся. Я рос на его игре, мне нравился его стиль.

Когда я впервые приехал в Манчестер, мне было лет 13-14. Точно не помню, но я был очень молод, меня никто не знал. Это был новый опыт для меня, я находился вдали от дома. Сначала мне не нравилось, хотелось быть дома, а мы с папой ходили на просмотры, и мне было страшно. Другая страна, другой язык, который я не знал. Это было очень тяжело для меня.

Может, все эти просмотры помогли мне. Но я точно знаю, что внутри я чувствовал готовность играть за «Арсенал», — приводит слова Мартинелли Record.

Материалы по теме
Роналду станет чемпионом Саудовской Аравии? Расклады на финиш сезона
Роналду станет чемпионом Саудовской Аравии? Расклады на финиш сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023