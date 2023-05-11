Чернов: хотелось бы побеждать, а какая игра — уже без разницы

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал, что важнее: качественный матч без результата или победа при посредственной игре.

«Лучшая игра — это дело вкуса. Думаю, всё равно все ребята согласятся, что даже если бы мы играли не в лучший футбол, но побеждали, то это лучше, чем показывать отличный футбол и либо проигрывать, либо играть обидные ничьи. Хотелось бы побеждать, а какая игра — это уже без разницы. Думаю, «Зенит» в прошедшем матче с нами тоже не лучшую свою игру показал, но победил и доволен», — приводит слова Чернова «Известия».

Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» в турнирной таблице расположился на четвёртой строчке, имея в активе 49 очков.