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Чернов: хотелось бы побеждать, а какая игра — уже без разницы

Чернов: хотелось бы побеждать, а какая игра — уже без разницы
Никита Чернов и Кейта Бальде
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал, что важнее: качественный матч без результата или победа при посредственной игре.

«Лучшая игра — это дело вкуса. Думаю, всё равно все ребята согласятся, что даже если бы мы играли не в лучший футбол, но побеждали, то это лучше, чем показывать отличный футбол и либо проигрывать, либо играть обидные ничьи. Хотелось бы побеждать, а какая игра — это уже без разницы. Думаю, «Зенит» в прошедшем матче с нами тоже не лучшую свою игру показал, но победил и доволен», — приводит слова Чернова «Известия».

Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» в турнирной таблице расположился на четвёртой строчке, имея в активе 49 очков.

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