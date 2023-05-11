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Капитан «Зенита» Сантос заявил о желании играть за сборную Бразилии

Капитан «Зенита» Сантос заявил о желании играть за сборную Бразилии
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Защитник и капитан санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что всё ещё мечтает сыграть за сборную Бразилии.

«У нас хорошее взаимопонимание между бразильскими игроками в «Зените». Я отлично играю и выигрываю титулы. Конечно, я всё ещё мечтаю играть за сборную Бразилии. В нашей стране много хороших игроков. Я буду продолжать делать свою работу и с нетерпением ждать возможность помочь своей стране», — приводит слова Сантоса Soesporte.

29-летний Сантос за свою карьеру ни разу не сыграл официальный матч за сборную Бразилии. Защитник играл за национальную команду на Олимпийских играх 2016 года, где бразильцы выиграли золотые медали, и в том же году провёл один товарищеский матч за основную сборную.

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